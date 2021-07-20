В Стерлитамаке возвели купола на строящийся храм

Собор Казанской иконы Божией Матери станет самым большим в городе. Строение будет первым в комплексе зданий при Казанском соборе Стерлитамака. Место строительства посетил руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин. Кроме православного храма, он просмотрел и ход строительных работ мечети «Мухаммадсалим», где сегодня прошли праздничные мероприятия в честь Курбан-байрама.

Сбор прихожан состоялся, но только на строительной площадке. Сегодня освящают купола, которые установят на новом храме. 4 года назад митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон уже освятил закладной камень в основании Иоанно-Предтеченского храма. Этот строение станет первым в комплексе зданий при Казанском соборе Стерлитамака.

Это возрождение разрушенной святыни. Этот храм напоминает о вездеприсутствии Божием и возводится за грехи тех, кто разрушал его. Никон, митрополит Уфимский и Стерлитамакский

Православные христиане, проживающие в Стерлитамаке, давно ждали этого события. По их словам, в праздничные и воскресные дни два действующих храма давно не вмещают всех желающих, а в большие праздники, такие как Пасха, Рождество, Троица люди заполняют пространство во дворе.

После обряда освещения строители приступили к намеченной цели. Под звон колоколов и заработал экскаватор.

Храм будет возвышаться более чем на 50 метров. 13 из них – высота самого большого купола. Его диаметр –12 метров, вес – 15 тонн. На нем будет возвышаться крест высотой 8,5 метров. На малых башнях возвышаются купола в 6 с половиной метров весом по 5 тонн. Посетил площадку руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин.

Завораживающее зрелище. Я первый раз на таком освящении. Это знаковое место, и район развивается – думаю, для юга республики этот храм будет основным. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

В этот же день Александр Сидякин посетил место строительства мечети «Мухаммадсалим», где сегодня прошли праздничные мероприятия в честь Курбан-байрама. На сегодняшний день здесь ведутся отделочные работы, практически готова комната для никаха. Завершается мощение центральной площади. Помощь в строительстве мечети оказывают предприниматели Стерлитамака и неравнодушные горожане.

Я очень рад, что новые мечети появляются, что есть неравнодушные люди, которые помогают. Думаю, в следующем году на Курбан-байрам мы увидим законченный храм. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан