В Стерлитамаке возвели купола на строящийся храм

Собор Казанской иконы Божией Матери станет самым большим в городе. Строение будет первым в комплексе зданий при Казанском соборе Стерлитамака. Место строительства посетил руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин. Кроме православного храма, он просмотрел и ход строительных работ мечети «Мухаммадсалим», где сегодня прошли праздничные мероприятия в честь Курбан-байрама.

Сбор прихожан состоялся, но только на строительной площадке. Сегодня освящают купола, которые установят на новом храме. 4 года назад митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон уже освятил закладной камень в основании Иоанно-Предтеченского храма. Этот строение станет первым в комплексе зданий при Казанском соборе Стерлитамака.

Это возрождение разрушенной святыни. Этот храм напоминает о вездеприсутствии Божием и возводится за грехи тех, кто разрушал его.

Никон, митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Фото №1 - В Стерлитамаке возвели купола на строящийся храм

Православные христиане, проживающие в Стерлитамаке, давно ждали этого события. По их словам, в праздничные и воскресные дни два действующих храма давно не вмещают всех желающих, а в большие праздники, такие как Пасха, Рождество, Троица люди заполняют пространство во дворе.

После обряда освещения строители приступили к намеченной цели. Под звон колоколов и заработал экскаватор.

Храм будет возвышаться более чем на 50 метров. 13 из них – высота самого большого купола. Его диаметр –12 метров, вес – 15 тонн. На нем будет возвышаться крест высотой 8,5 метров. На малых башнях возвышаются купола в 6 с половиной метров весом по 5 тонн. Посетил площадку руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин.

Фото №2 - В Стерлитамаке возвели купола на строящийся храм

Завораживающее зрелище. Я первый раз на таком освящении. Это знаковое место, и район развивается – думаю, для юга республики этот храм будет основным.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
Уфимская волна

В этот же день Александр Сидякин посетил место строительства мечети «Мухаммадсалим», где сегодня прошли праздничные мероприятия в честь Курбан-байрама. На сегодняшний день здесь ведутся отделочные работы, практически готова комната для никаха. Завершается мощение центральной площади. Помощь в строительстве мечети оказывают предприниматели Стерлитамака и неравнодушные горожане.

Фото №3 - В Стерлитамаке возвели купола на строящийся храм

Я очень рад, что новые мечети появляются, что есть неравнодушные люди, которые помогают. Думаю, в следующем году на Курбан-байрам мы увидим законченный храм.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

На территории строящейся мечети для горожан были организованы различные активности. Прошли спортивные состязания, работали лодочная станция, детские аттракционы, квадроциклы, торговые лавки с угощениями. В день, когда мусульмане встречают один из главных праздников ислама, православные отмечают возрождение собора.

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