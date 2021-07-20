В Уфе проходит первенство республики среди теннисистов не старше 17 лет

В Уфе проходит первенство республики по теннису для игроков не старше 17 лет. Участие в этих соревнованиях принимают не только башкирские спортсмены, но и гости из многих других городов.
Лето – самое время для тенниса. Погода на улице благоволит этому виду спорта. Но, как правило, крупные и престижные турниры в столице Башкортостана всегда проходили весной. В этом году организаторы решили провести целую серию летних стартов. Всего их запланировано 4. Турнир для участников до 15 лет уже состоялся. На очереди соревнования для ребят на два года старше.
32 юноши и столько же девушек участвуют в сетке уфимского турнира. Они представляют Москву, Сочи, Казань, Тюмень, Тольятти и другие города России.
Турнир проходит сразу на двух площадках. Часть игр проводится на «Арене Тан», другая же на кортах «Теннисного клуба № 1». Такая практика в Уфе применяется впервые. Это позволяет не затягивать игры до позднего вечера.
В середине августа в Уфе пройдут еще два турнира: для игроков до 19 лет и для взрослых. Пока по санитарным требованиям все матчи проходят без зрителей. Окончательные итоги соревнований для 17-летних подведут в пятницу.