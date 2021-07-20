В Уфе проходит первенство республики среди теннисистов не старше 17 лет

В Уфе проходит первенство республики по теннису для игроков не старше 17 лет. Участие в этих соревнованиях принимают не только башкирские спортсмены, но и гости из многих других городов.

Лето – самое время для тенниса. Погода на улице благоволит этому виду спорта. Но, как правило, крупные и престижные турниры в столице Башкортостана всегда проходили весной. В этом году организаторы решили провести целую серию летних стартов. Всего их запланировано 4. Турнир для участников до 15 лет уже состоялся. На очереди соревнования для ребят на два года старше.

Российская федерация тенниса присвоила нам вторую и третью категорию этих турниров. Это достаточно высокая категория. Поэтому к нам приехали достаточно хорошие теннисисты из разных городов России. Виталий Монахов, директор турнира

32 юноши и столько же девушек участвуют в сетке уфимского турнира. Они представляют Москву, Сочи, Казань, Тюмень, Тольятти и другие города России.

Турнир достаточно сильный, хороший состав всероссийского уровня. Такие проходят в Уфе довольно редко. И это, наверное, первый такой за последние два года с такой высокой категорией. Дарья Монахова, участница соревнований /Уфа/

Турнир проходит сразу на двух площадках. Часть игр проводится на «Арене Тан», другая же на кортах «Теннисного клуба № 1». Такая практика в Уфе применяется впервые. Это позволяет не затягивать игры до позднего вечера.

Уровень турнира прекрасный. Мне все нравится. Есть хорошие игроки. Хорошее покрытие, мне нравится. Марк Неволин, участник соревнований /Волжский/