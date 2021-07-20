Дельтапланеристы из Башкирии взяли бронзу Кубка России

Башкирские дельтапланеристы стали бронзовыми призерами Кубка России в дисциплине «Дельтаплан – парящий полет». Соревнования проводились в двух зачётах – первый класс и спорт-класс.
В спортивном классе первую строчку занял капитан команды, мастер спорта России международного класса Азат Масалимов, опередив опытнейшего пилота из Москвы Андрея Соломыкина. Третье место занял также башкирский пилот Рамиль Быдыкшанов.
В командном зачёте башкирские дельтапланеристы в составе Азата Масалимова, Руслана Шаяхметова и Рамиля Бадыкшанова заняли третью строку, уступив соперникам из Москвы и Свердловской области.