Дельтапланеристы из Башкирии взяли бронзу Кубка России

Башкирские дельтапланеристы стали бронзовыми призерами Кубка России в дисциплине «Дельтаплан – парящий полет». Соревнования проводились в двух зачётах – первый класс и спорт-класс.

В спортивном классе первую строчку занял капитан команды, мастер спорта России международного класса Азат Масалимов, опередив опытнейшего пилота из Москвы Андрея Соломыкина. Третье место занял также башкирский пилот Рамиль Быдыкшанов.