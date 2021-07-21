В Уфе будут судить подростка, который пытался сбыть крупную партию наркотиков
16-летнего жителя Уфы обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Расследование уголовного дела завершено.
В пресс-службе СУ СКР по РБ рассказали, инцидент произошел весной текущего года. Подросток получил от своего сообщника путем "закладок" партию наркотиков для дальнейшего сбыта на территории Уфы.
Несовершеннолетний, получив от своего сообщника, также через «закладку», партию наркотических средств, в последующем стал оборудовать тайники с наркотиками, местонахождение которых фотографировал с целью передачи информации своему сообщнику для последующего сбыта наркотиков через интернет. В ходе оборудования тайников обвиняемый был замечен сотрудниками полиции и задержан. Всего из оборудованных им «закладок» и при личном досмотре у него изъят 21 пакетик с наркотическим средством синтетического происхождения в крупном размере.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Парень свою вину признал. Ему грозит до 20 лет колонии. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.