В Уфе будут судить подростка, который пытался сбыть крупную партию наркотиков

Несовершеннолетний, получив от своего сообщника, также через «закладку», партию наркотических средств, в последующем стал оборудовать тайники с наркотиками, местонахождение которых фотографировал с целью передачи информации своему сообщнику для последующего сбыта наркотиков через интернет. В ходе оборудования тайников обвиняемый был замечен сотрудниками полиции и задержан. Всего из оборудованных им «закладок» и при личном досмотре у него изъят 21 пакетик с наркотическим средством синтетического происхождения в крупном размере.

пресс-служба СУ СКР по РБ