В Куюргазинском районе появился Совет мужчин

Одной из целей создания организации является повышение роли мужчины в части сознательного отцовства. Депутат Госдумы Зариф Байгускаров в ходе рабочей поездки пообщался с мужчинами-активистами.

Кроме того, мужчин из Совета будут привлекать к решению остросоциальных вопросов, например, к борьбе с алкоголизмом. Тем более что жители села Якутово стали призерами республиканского конкурса «Трезвое село».