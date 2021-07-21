В Куюргазинском районе появился Совет мужчин

Одной из целей создания организации является повышение роли мужчины в части сознательного отцовства. Депутат Госдумы Зариф Байгускаров в ходе рабочей поездки пообщался с мужчинами-активистами.

Общим голосованием был избран председатель совета Раиль Араптанов. Многодетный отец, активно принимает  участие в жизни муниципалитета.

Кроме того, мужчин из Совета будут привлекать к решению остросоциальных вопросов, например, к борьбе с алкоголизмом. Тем более что жители села Якутово стали призерами республиканского конкурса «Трезвое село».

Фото №1 - В Куюргазинском районе появился Совет мужчин
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии