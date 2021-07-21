ВОЗ: Новый штамм коронавируса опаснее, чем дельта-вариант

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о проявлении нового штамма коронавируса. Он является намного опаснее, чем дельта-вариант. Слова главы ВОЗ передаёт ТАСС.

Фото №1 - ВОЗ: Новый штамм коронавируса опаснее, чем дельта-вариант

Чем шире распространяется коронавирус, тем больше его вариантов становится. У нового штамма потенциал стать опасным сильнее, чем дельта-вариант, который наносит столько ущерба.

Если к лету 2022 года будет вакцинировано 70% населения каждой страны, то пандемию коронавируса можно будет остановить, а мировую экономику перезапустить.

Если страны могут мобилизоваться и мобилизовать промышленность для войн, то почему они не могут сделать то же для борьбы с общим врагом? Все знают, что инвестиции в ковид составляют малую толику от того, что инвестируются в средства для убийства людей.

 Тедрос Аданом Гебреисус 

По данным на 20 июня 2021 года, в Башкирии ежедневно заболевает коронавирусом более 250 человек, всего с начала эпидемии погибло более 700 человек. Первую дозу вакцинации получили почти 800 тысяч человек, полную вакцину — около 500 тысяч.

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