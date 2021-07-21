ВОЗ: Новый штамм коронавируса опаснее, чем дельта-вариант

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о проявлении нового штамма коронавируса. Он является намного опаснее, чем дельта-вариант. Слова главы ВОЗ передаёт ТАСС.
Чем шире распространяется коронавирус, тем больше его вариантов становится. У нового штамма потенциал стать опасным сильнее, чем дельта-вариант, который наносит столько ущерба.
Если к лету 2022 года будет вакцинировано 70% населения каждой страны, то пандемию коронавируса можно будет остановить, а мировую экономику перезапустить.
По данным на 20 июня 2021 года, в Башкирии ежедневно заболевает коронавирусом более 250 человек, всего с начала эпидемии погибло более 700 человек. Первую дозу вакцинации получили почти 800 тысяч человек, полную вакцину — около 500 тысяч.