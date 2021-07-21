ВОЗ: Новый штамм коронавируса опаснее, чем дельта-вариант

Если страны могут мобилизоваться и мобилизовать промышленность для войн, то почему они не могут сделать то же для борьбы с общим врагом? Все знают, что инвестиции в ковид составляют малую толику от того, что инвестируются в средства для убийства людей.

Тедрос Аданом Гебреисус