«Живые строки о войне»: жители Башкирии могут озвучить воспоминания ветеранов

В Кумертау впервые стартовал проект «Живые строки о войне». Проект посвящён 80-летию начала войны. Любой желающий может озвучить воспоминания ветеранов, своих родственников.

Сотрудники архива провели  работу по сбору информации об участниках тех событий. В неё входят анкеты фронтовиков, которые составили архивисты, беседуя с ветеранами, их свыше двухсот. Архив привлекает к работе над проектом общественников города. Вместе с волонтёрами на данный момент озвучено почти два десятка воспоминаний. Сделать аудиозаписи памятных строк своих земляков горожане смогут до третьего сентября.

Фото №1 - «Живые строки о войне»: жители Башкирии могут озвучить воспоминания ветеранов

Особую часть нашей коллекции составляют письма с фронта. Коллекция формируется с 50-летия Великой Отечественной войны.

Мадина Дусбаева, ведущий специалист архива г. Кумертау

Цель проекта – расширение доступности воспоминаний ветеранов для детей, молодежи и взрослых через соцсети. На сегодня опубликовано 17 записей.

Римма Аскарова, главный специалист архива г. Кумертау
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