«Живые строки о войне»: жители Башкирии могут озвучить воспоминания ветеранов

В Кумертау впервые стартовал проект «Живые строки о войне». Проект посвящён 80-летию начала войны. Любой желающий может озвучить воспоминания ветеранов, своих родственников.

Сотрудники архива провели работу по сбору информации об участниках тех событий. В неё входят анкеты фронтовиков, которые составили архивисты, беседуя с ветеранами, их свыше двухсот. Архив привлекает к работе над проектом общественников города. Вместе с волонтёрами на данный момент озвучено почти два десятка воспоминаний. Сделать аудиозаписи памятных строк своих земляков горожане смогут до третьего сентября.