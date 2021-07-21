В Башкирии вода унесла жизни рыбака и подростка

В Башкирии увеличивается печальная статистика о гибели на воде. Водолазы продолжают извлекать из водоёмов мёртвые тела.

Так, 19 июля в селе Сабаево Буздякского района на местном пруду утонул 50-летний рыбак. Он отдыхал на берегу с друзьями. В один момент мужчина просто исчез из виду. Его поисками оперативно занялись сотрудники полиции, администрации села. Однако бездыханное тело несчастного было найдено водолазами в воде.

Подобная трагедия произошла 20 июля в деревне Таусенгирово Кармаскалинского района. 17-летний подросток отдыхал с друзьями на водоёме, купался на надувном матрасе. В один момент плавательное средство перевернулось, а подросток ушёл под воду. На поверхность он больше не всплыл. Его тело нашли водолазы в 20 метрах от берега на глубине около 10 метров.