В Сибае реконструкцию филармонии завершат до конца сентября

Реконструкцию Сибайской филармонии должны завершить до 30 сентября. Сейчас в здании вовсю идут восстановительные работы, которые начались еще в феврале 2019.

Сроки сдачи объекта переносились. За это время рабочие практически полностью перестроили внутреннюю часть, сохранив при этом уникальный фасад в стиле ампир. На первом этаже филармонии разместится просторный парадный холл. Будут новые мастерские и гримерные.