В Сибае реконструкцию филармонии завершат до конца сентября

Реконструкцию Сибайской филармонии должны завершить до 30 сентября. Сейчас в здании вовсю идут восстановительные работы, которые начались еще в феврале 2019.
Сроки сдачи объекта переносились. За это время рабочие практически полностью перестроили внутреннюю часть, сохранив при этом уникальный фасад в стиле ампир. На первом этаже филармонии разместится просторный парадный холл. Будут новые мастерские и гримерные.
Свой дом обретет здесь и детская театральная студия «Сулпан». Появится малый зал на 98 зрителей, большое фойе и хореографический зал. Окончательная сумма всех работ по утверждённой смете составила 445 миллионов рублей.