В Сибае реконструкцию филармонии завершат до конца сентября

Реконструкцию Сибайской филармонии должны завершить до 30 сентября. Сейчас в здании вовсю идут восстановительные работы, которые начались еще в феврале 2019.

Сроки сдачи объекта переносились. За это время рабочие практически полностью перестроили внутреннюю часть, сохранив при этом уникальный фасад в стиле ампир. На первом этаже филармонии разместится просторный парадный холл. Будут новые мастерские и гримерные.

Фото №1 - В Сибае реконструкцию филармонии завершат до конца сентября

Свой дом обретет здесь и детская театральная студия «Сулпан». Появится малый зал на 98 зрителей, большое фойе и хореографический зал. Окончательная сумма всех работ по утверждённой смете составила 445 миллионов рублей.

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