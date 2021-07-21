В Башкирии два человека погибли в перевернувшемся автомобиле

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на шестом километре дороги Учалы – Кулушево. Водитель ВАЗ-2107 съехал в кювет, в результате автомобиль опрокинулся. Два человека погибли на месте, ещё один пассажир с травмами доставлен в больницу.
Ещё одна авария произошла в Белорецком районе. Водитель управлял автомобилем ВАЗ-21074 без прав. Мужчина не смог справиться с управлением и врезался в бетонное ограждение.
22-летняя девушка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, погибла на месте. 18-летний водитель и два пассажира 17 и 19 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.