В Башкирии два человека погибли в перевернувшемся автомобиле

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на шестом километре дороги Учалы – Кулушево. Водитель ВАЗ-2107 съехал в кювет, в результате автомобиль опрокинулся. Два человека погибли на месте, ещё один пассажир с травмами доставлен в больницу.