В Дюртюлях построили скейт-парк

В городе Дюртюли появился скейт-парк. Уникальное современное пространство для молодежи, которая любит активно проводить время, и немного экстрима.

Площадку для катания разместили на месте бывшего пивзавода. По соседству на центральной площади создали амфитеатр. И обе эти зоны соединили между собой пешеходным маршрутом.