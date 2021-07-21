В Дюртюлях построили скейт-парк

В городе Дюртюли появился скейт-парк. Уникальное современное пространство для молодежи, которая любит активно проводить время, и немного экстрима.
Площадку для катания разместили на месте бывшего пивзавода. По соседству на центральной площади создали амфитеатр. И обе эти зоны соединили между собой пешеходным маршрутом.
Благоустройство произошло благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Участие в разработке проекта принимали не только профессиональные архитекторы, но и сами жители. В том числе были приглашены уличные граффитисты.