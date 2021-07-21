Спасатели Уфы рассказали о штрафах для любителей «диких» пляжей

4 тысячи рублей за купание в неположенном месте. В Уфе усилили пляжный контроль. Сотрудники Управления гражданской защиты по Кировскому району столицы провели рейд, раздали памятки и зафиксировали нарушения.
Сначала составляют протокол, а после отправляют на рассмотрение комиссии администрации района. На каждое нарушение свой штраф. Словом, за разведение костров придется отдать от 500 до 2 тысяч, а за купание на территории несанкционированного пляжа – от 3 до 4 тысяч рублей.
Пляж должен быть оборудован ограждениями для детей, лежаками, душевыми кабинами и прочим инвентарем. Кроме того, на территории обязательно должен быть организован спасательный пост. Именно тогда зона отдыха считается санкционированной. На водоемах Уфы с начала сезона утонуло 12 человек, пятеро только в Кировском районе.
Причин гибели на пляжах, как утверждают эксперты, много. Это и состояние алкогольного опьянения, и невнимательность родителей. Так, всего с начала года из водоемов республики извлекли более ста человек, в том числе 13 детей. И с каждым годом печальная статистика лишь увеличивается.