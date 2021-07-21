Спасатели Уфы рассказали о штрафах для любителей «диких» пляжей

4 тысячи рублей за купание в неположенном месте. В Уфе усилили пляжный контроль. Сотрудники Управления гражданской защиты по Кировскому району столицы провели рейд, раздали памятки и зафиксировали нарушения.

Сначала составляют протокол, а после отправляют на рассмотрение комиссии администрации района. На каждое нарушение свой штраф. Словом, за разведение костров придется отдать от 500 до 2 тысяч, а за купание на территории несанкционированного пляжа – от 3 до 4 тысяч рублей.

Я думал, что это оборудованный пляж, так как здесь все оборудовано, стоят спасатели.

Андрей
Фото №1 - Спасатели Уфы рассказали о штрафах для любителей «диких» пляжей

Вероятность пожара здесь нулевая, потому что здесь песок 15-20 метров, маловероятен здесь пожар, я считаю, это несправедливо.

Руслан

Пляж должен быть оборудован ограждениями для детей, лежаками, душевыми кабинами и прочим инвентарем. Кроме того, на территории обязательно должен быть организован спасательный пост.  Именно тогда зона отдыха считается санкционированной. На водоемах Уфы с начала сезона утонуло 12 человек, пятеро только в Кировском районе.

Все они купались в неположенных для этого местах, отметим, что четверо из них находились в нетрезвом состоянии, один из утонувших не умел плавать.

Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы
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Причин гибели на пляжах, как утверждают эксперты, много. Это и состояние алкогольного опьянения, и невнимательность родителей. Так, всего с начала года из водоемов республики извлекли более ста человек, в том числе 13 детей. И с каждым годом печальная статистика лишь увеличивается.

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