Спасатели Уфы рассказали о штрафах для любителей «диких» пляжей

4 тысячи рублей за купание в неположенном месте. В Уфе усилили пляжный контроль. Сотрудники Управления гражданской защиты по Кировскому району столицы провели рейд, раздали памятки и зафиксировали нарушения.

Сначала составляют протокол, а после отправляют на рассмотрение комиссии администрации района. На каждое нарушение свой штраф. Словом, за разведение костров придется отдать от 500 до 2 тысяч, а за купание на территории несанкционированного пляжа – от 3 до 4 тысяч рублей.

Я думал, что это оборудованный пляж, так как здесь все оборудовано, стоят спасатели. Андрей

Вероятность пожара здесь нулевая, потому что здесь песок 15-20 метров, маловероятен здесь пожар, я считаю, это несправедливо. Руслан

Пляж должен быть оборудован ограждениями для детей, лежаками, душевыми кабинами и прочим инвентарем. Кроме того, на территории обязательно должен быть организован спасательный пост. Именно тогда зона отдыха считается санкционированной. На водоемах Уфы с начала сезона утонуло 12 человек, пятеро только в Кировском районе.

Все они купались в неположенных для этого местах, отметим, что четверо из них находились в нетрезвом состоянии, один из утонувших не умел плавать. Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы