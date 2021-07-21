В Уфе за сутки более 90 человек пожаловались на химический запах

Жители Уфы продолжают жаловаться на неприятный запах в воздухе. Так, в ночь с 20 на 21 июля в Министерство экологии Башкирии и в Управление гражданской защиты поступило более 90 жалоб на химический запах.
В сообщениях отмечено, что в воздухе присутствует «запах сероводорода», «запах гнили», «запах канализации». Автоматизированная станция, расположенная на территории парка «Нефтехимиков», в эту ночь зафиксировала превышение ПДК по сероводороду в 1,4 раз и по оксиду углерода в 1,8 раз.
Все жалобы направлены в управление Роспотребнадзора и Росприроднадзора. На предприятиях, которые могут быть источником неприятного запаха, проводятся проверки.