В Уфе состоялся мастер-класс якутского хомусиста Юлияны Кривошапкиной

Обучиться игре на народном инструменте жителей Республики Саха мог любой желающий. Хомус, или варган, – это одна из вариаций известного нам кубыза. Музыкант также провела мастер-класс по имитации различных звуков: шелеста листьев, пения птиц и ржания лошадей.

Виртуоз-хомусист с мировым именем Юлияна Кривошапкина известна как победитель конкурса-фестиваля тюркоязычной молодежи Башкортостана «Урал моно» в 2010 году. Она частый гость концертов и проектов, проводимых в республике. Уфа не случайно стала площадкой для ее мастер-класса. Житель Дюртюлинского района стал победителем конкурса, который Юлиана Кривошапкина организовала в соцсетях.