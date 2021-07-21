В Уфе состоялся мастер-класс якутского хомусиста Юлияны Кривошапкиной

Обучиться игре на народном инструменте жителей Республики Саха мог любой желающий. Хомус, или варган, – это одна из вариаций известного нам кубыза. Музыкант также провела мастер-класс по имитации различных звуков: шелеста листьев, пения птиц и ржания лошадей.

Виртуоз-хомусист с мировым именем Юлияна Кривошапкина известна как победитель конкурса-фестиваля тюркоязычной молодежи Башкортостана «Урал моно» в 2010 году. Она частый гость концертов и проектов, проводимых в республике.  Уфа не случайно стала площадкой для ее мастер-класса. Житель Дюртюлинского района стал победителем конкурса, который Юлиана Кривошапкина организовала в соцсетях.

Фото №1 - В Уфе состоялся мастер-класс якутского хомусиста Юлияны Кривошапкиной

Этот парень – талантище! Башкортостан богат на талантливую молодежь. Я просто восхищена.

Юлияна Кривошапкина, хомусист
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