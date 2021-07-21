В Уфе стартовал исторический квест «вМесте»

20 локаций за полчаса. В Уфе стартовал исторический квест «вМесте», участники которого должны были отгадать самые древние и значимые места города, а также достопримечательности столицы республики. Все это с помощью песен, граффити, стихов и других творческих заданий.

Любая песня, стихотворение, граффити или памятник – это отсылка. А задача уфимцев – понять, о каких достопримечательностях или местах идет речь. Кто первый догадался, тот и заносит бал в копилку своей команды.

Квест «вМесте» – это историческая игра, которая позволит горожанам и гостям столицы республики погрузится в путешествие по главным достопримечательностям Уфы вперемешку с новыми эмоциями и знакомствами.

Главное, чтобы телефон был заряжен и был подходящий настрой, отмечают организаторы. В квесте участвуют три команды по 10 человек. Все задания игроки получают в мессенджере WhatsApp от кураторов игры. Медлить нельзя, на правильный ответ дается ровно 5 минут. Принимают участие в игре «вМесте» люди всех возрастов, а некоторые приходят даже семьями.