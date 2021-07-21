Стало известно, когда откроют улицу Комсомольскую в Уфе

Мэрия Уфы рассказала о ходе реконструкции улиц Комсомольской и 8 марта. Стало известно, когда откроются участки улицы для проезда.
Начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе напомнил, что в ходе ремонта будет перестроено около 40 км инженерных сетей. А в начале июля уже было открыто движение транспорта на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до Округа Галле.
А уже к 1 сентября будет открыт участок от улицы 50 лет СССР до Лесотехникума. Следовательно, движение по всей улице Комсомольской будет открыто уже осенью.
Фото: UfaTime.ru