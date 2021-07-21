Стало известно, когда откроют улицу Комсомольскую в Уфе

Мэрия Уфы рассказала о ходе реконструкции улиц Комсомольской и 8 марта. Стало известно, когда откроются участки улицы для проезда.

Начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе напомнил, что в ходе ремонта будет перестроено около 40 км инженерных сетей. А в начале июля уже было открыто движение транспорта на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до Округа Галле.

А уже к 1 сентября будет открыт участок от улицы 50 лет СССР до Лесотехникума. Следовательно, движение по всей улице Комсомольской будет открыто уже осенью.

Также ко Дню знаний будут завершены работы по устройству тротуаров около общеобразовательных и медицинских учреждений. На остальных участках тротуары, наружное освещение и видеонаблюдение будут устроены к концу ноября 2021 года. Константин Паппе