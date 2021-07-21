В Уфе пропал 11-летний мальчик

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о старте новых поисков.
В Уфе пропал 11-летний Артём Хамадеев. 20 июля он вышел на прогулку, но домой так и не вернулся. Родственники мальчика бьют тревогу и просят помощи в поисках.
Приметы пропавшего: рост 156 см, телосложение плотное, волосы светло-русые короткие, чёлка обесцвечена, глаза зелёные. Был одет в чёрную футболку, чёрные шорты и сине-чёрные кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о местоположении Артёма, просят позвонить по номерам 8 800 700 54 52, 8 917 808 68 08, 8 937 365 23 46 и 112.