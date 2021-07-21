Башкирия получит 510 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Башкортостану из федеральной казны выделены 510 миллионов рублей. Эти средства рассчитаны на поддержку системы здравоохранения.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Эти деньги – дополнительный ресурс в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и поддержка, которая позволит своевременно принимать пациентов с различными заболеваниями в условиях, когда на медучреждения ложится повышенная нагрузка.

Средства выделят и другим регионам страны. На эти цели заложено 85 млрд рублей.

Фото №1 - Башкирия получит 510 млн рублей на борьбу с коронавирусом
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