Башкирия получит 510 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Башкортостану из федеральной казны выделены 510 миллионов рублей. Эти средства рассчитаны на поддержку системы здравоохранения.
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Эти деньги – дополнительный ресурс в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и поддержка, которая позволит своевременно принимать пациентов с различными заболеваниями в условиях, когда на медучреждения ложится повышенная нагрузка.
Средства выделят и другим регионам страны. На эти цели заложено 85 млрд рублей.