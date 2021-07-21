В Уфе осудили виновника смертельной аварии

В Кировском районном суде Уфы осудили местного жителя. Мужчина оказался виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека.

По версии следствия, в декабре 2020 года уфимец за рулём Mitsubishi Pajero Sport 2 наехал на 19-летнего парня, который шёл по краю проезжей части. Молодой человек не мог идти по тротуару, так как на краю дороги были бетонные блоки.

После наезда на человека, автовладелец скрылся с места ДТП. Пострадавший получил серьёзные травмы, был госпитализирован, но после скончался. Выяснилось, что водитель за рулём был пьян. Также его автомобиль имел техническую неисправность.