Более чем в 38 районах Башкирии идет сбор озимых культур

Из-за засушливой погоды урожайность в этом году ниже, в некоторых муниципалитетах действует режим ЧС. Хлеборобам Башкортостана предстоит убрать около 3 миллионов гектаров сельхоз культур. Иглинцы отмечают, что палящий зной не повлиял кардинально на урожайность.

На предприятии «Агро-весна» к уборке озимых приступили 5 дней назад. Пока погода благоволит работе, отмечают аграрии. Ежедневно убирают 50 гектаров озимой ржи, которая засеяна на площади 250 гектаров. Еще через день процесс сбора этой культуры уже финиширует.

Уборка озимых на данный момент ведется в 6 хозяйствах Иглинского района. Общая площадь, засеянная культурами еще в одном хозяйстве, – 1200 гектаров. Урожайность неплохая, правда, коррективы внесло другое неблагоприятное явление погоды: град побил примерно 20% урожая.

30 центнеров с гектара – цифры выше даже, чем в прошлом году, отмечают в хозяйстве. Цифра – средний показатель по району. Надеются, что не подведут и яровые культуры. Их сбор начнется в августе. Сохранить показатели удалось также благодаря географическому расположению муниципалитета.