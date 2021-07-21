Состязания по гребле на Олимпиаде в Токио могут отменить из-за нашествия устриц

Международный олимпийский комитет на сессии в Токио проголосовал за признание шести международных спортивных федераций: чирлидинга, муай-тай, самбо, айсштокспорта, кикбоксинга и лакросса.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. От России на играх выступят 335 спортсменов, пять из них представляют Башкортостан. На сегодня, по официальным данным, от участия в соревнованиях отстранили одного спортсмена: у тхэквондистки из Чили обнаружили коронавирус.