Состоялась презентация модернизированного вертолёта Ка-32А11М из Башкирии

Сегодня, 21 июля, прошла презентация модернизированного вертолёта Ка-32А11М, который выпускается в Башкирии. На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков приняли участие в презентации гражданской продукции Кумертауского авиационного производственного предприятия.
В том числе, участники мероприятия осмотрели экспозицию холдинга «Вертолеты России» и презентовали модернизированный вертолёт Ка-32А11М и систему пожаротушения СП-32 с водяной пушкой.
Разработками отечественных авиастроителей заинтересовался и Президент России. Владимир Путин ознакомился с выпускаемыми в Башкирии вертолётами.
Модернизированный Ка-32А11М получил «стеклянную кабину» с системой бортового радиоэлектронного оборудования и более мощные двигатели, которые позволили улучшить лётные характеристики для работы в жарких и горных регионах. Грузоподъёмность вертолёта в таких условиях возросла примерно на 1 600 кг. Технические решения, использованные в «стеклянной кабине», значительно облегчают работу экипажа с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое можно установить на вертолёте. Появилась и возможность работы в ночное время с очками ночного видения.
Новая система пожаротушения СП-32 представляет собой бак вместимостью 4 тонны, разделённый на четыре отсека. Благодаря запатентованной системе створок с цифровым управлением их можно открывать попарно или поочерёдно, а также регулировать углы их открытия, тем самым увеличивая время сброса воды. Система позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить в неё до 400 л пеноагента. Кроме того, СП-32 имеет электрический обогрев, что впервые в мире позволяет использовать эту систему в зимних условиях при температуре до –20°C.
– В наших планах – оформить европейский сертификат на вертолёт, выпускаемый в Башкортостане, чтобы расширить географию наших поставок в страны Евросоюза, – сказал генеральный директор АО «Вертолёты России» Андрей Богинский. – Мы считаем, что многофункциональная машина Ка-32А11М будет востребована на международном рынке, поскольку отвечает всем предъявляемым пожарными службами требованиям. Новые заказы позволят загрузить кумертауское предприятие работой на многие годы вперёд.
Инженеры холдинга «Вертолёты России» также представили тренажёр виртуальной реальности для воздушных судов марок «Ансат» и МИ-8/13. Напомним, что в 2020 году за счёт субсидий из федерального бюджета парк санитарной авиации Башкортостана пополнился вертолётом «Ансат», оснащенным специализированным медицинским оборудованием. За это время вертолёт эвакуировал из самых отдалённых уголков республики порядка 200 пациентов, в том числе пострадавших в ДТП.
– Наша первоочередная задача – это продолжение модернизации Кумертауского авиационного производственного предприятия. Три года назад, когда КумАПП было не в лучшем состоянии, мы и представить не могли, что через несколько лет будем участвовать в таком великолепном авиасалоне, да ещё и со своими разработками. Это большая гордость, и за это мы благодарны Ростеху. Благодаря поддержке госкорпорации завод начал получать заказы, осваивать новые виды продукции, – сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров. – Мы ставим перед собой амбициозные задачи. Планируем войти в федеральную программу по развитию гражданской авиации, в том числе вертолётостроения. Участие в разработке новых моделей вертолётов даст возможность загрузить наше кумертауское предприятие на десятки лет вперёд.