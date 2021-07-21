Состоялась презентация модернизированного вертолёта Ка-32А11М из Башкирии

– Наша первоочередная задача – это продолжение модернизации Кумертауского авиационного производственного предприятия. Три года назад, когда КумАПП было не в лучшем состоянии, мы и представить не могли, что через несколько лет будем участвовать в таком великолепном авиасалоне, да ещё и со своими разработками. Это большая гордость, и за это мы благодарны Ростеху. Благодаря поддержке госкорпорации завод начал получать заказы, осваивать новые виды продукции, – сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров. – Мы ставим перед собой амбициозные задачи. Планируем войти в федеральную программу по развитию гражданской авиации, в том числе вертолётостроения. Участие в разработке новых моделей вертолётов даст возможность загрузить наше кумертауское предприятие на десятки лет вперёд.