Стали известны подробности падения крыши на девочку в Башкирии

Вечером 20 июля в селе Бижбуляк произошёл несчастный случай. На 14-летнюю девочку упала крыша. Её снесло ураганным ветром.
Ветер сорвал кровлю с торгового центра. В этот момент мимо проходила 14-летняя девочка, на которую и упали части крыши. Она получила многочисленные травмы и в тяжёлом состоянии была госпитализирована.
Следственный комитет Башкирии начал расследование случившегося. Опрашиваются свидетели, сотрудники и руководство торгового центра. Действиям ответственных за ремонт, содержание и эксплуатацию торгового центра будет дана правовая оценка.
Фото: СК РФ по РБ.