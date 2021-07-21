В Башкирии в частном доме нашли убитого мужчину

В Башкирии расследуют страшное преступление. 41-летняя жительница Караидельского района подозревается в жестоком убийстве.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, 19 июля в селе Караидель в собственном доме найден 44-летний мужчина. На теле несчастного сразу обнаружили следы нападения – следователи установили, что смерть сельчанина имеет криминальный характер.

Оказалось, мужчину убила супруга. Накануне между возлюбленными вспыхнула ссора – сельчанину не нравилось, что жена злоупотребляет спиртным. Тогда она схватила нож и ударила им супруга в грудь. От полученной травмы мужчина скончался сразу.

Подозреваемая от следствия скрываться не стала. Она сама обратилась за помощью к соседке, которая попыталась спасти несчастного и вызвала скорую помощь и полицию.