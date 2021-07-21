В Башкирии с начала года утонули 11 детей

С начала года на водоемах республики погибли 11 детей. Об этом сегодня сообщили на заседании по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в правительстве Башкортостана.

На совещании отметили, что несмотря на принимаемые меры, чрезвычайные происшествия не обходят водоемы республики. Ситуация остается напряженной, особенно для несовершеннолетних. В большинстве случаев причиной происшествий стала невнимательность взрослых во время купания в необорудованных местах. Вице-премьер Ирек Сагитов поручил главам муниципалитетов продолжать предупреждать людей о рисках купания на диких пляжах.