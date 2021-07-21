В Башкирии с начала года утонули 11 детей

С начала года на водоемах республики погибли 11 детей. Об этом сегодня сообщили на заседании по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в правительстве Башкортостана.

На совещании отметили, что несмотря на принимаемые меры, чрезвычайные происшествия не обходят водоемы республики. Ситуация остается напряженной, особенно для несовершеннолетних. В большинстве случаев причиной происшествий стала невнимательность взрослых во время купания в необорудованных местах. Вице-премьер Ирек Сагитов поручил главам муниципалитетов продолжать предупреждать людей о рисках купания на диких пляжах.

Фото №1 - В Башкирии с начала года утонули 11 детей

Дети понятно, мы всегда ссылаемся на бесконтрольность родителей, неумение детей плавать. А где у нас административная группа? Человек не назначен. Жара продолжается, каникулы.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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