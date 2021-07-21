Мать-одиночка из Уфы судится с чиновниками из-за сноса дома для строительства дороги

Уфимка судится с чиновниками из-за строительства дороги. Расширение проезжей части приведет к сносу ее дома. Женщина недовольна оценкой своей недвижимости. Экспертизу провели в прошлом году, с тех пор цены на стройматериалы выросли в разы.

Этот коттедж в поселке Федоровка встал поперек дороги. По проекту здесь должны расширить проезжую часть, ведущую к Восточному выезду.

У меня нет цели нажиться на этой ситуации, есть желание не остаться с двумя детьми на улице. За эту сумму – 3,8 млн, которую мне предлагает транспортная дирекция, к сожалению, я не могу сейчас купить равноценного жилья. Динара Залилова

Динара Залилова воспитывает двоих детей. Без отца. Чтобы осуществить мечту и построить собственный дом, продала все. Даже единственную квартиру в городе. Набрала кредитов, влезла в долги. В семейное гнёздышко вложила душу и деньги. А теперь их дом планируют закатать в асфальт.

Проведен ремонт, подведены коммуникации, но это почему-то не отражается на итоговой стоимости. Динара Залилова

С момента экспертизы прошло уже больше года. Всё это время девушка собирала необходимые для оформления документы. Но в этом году значительно подскочили цены на строительные материалы. Теперь купить подобный дом за такую стоимость практически нереально, говорит Динара Залилова.

6,5 соток земли, 82 квадрата жилплощади. Компания, проводившая экспертизу, оценила дом и участок всего лишь в 3 миллиона 809 тысяч. Тогда как подобные коттеджи в этом же посёлке, по словам хозяйки дома, стоят порядка пяти миллионов. Ситуацию на рынке оценили и специалисты. В этом году из-за роста цен на стройматериалы взлетела и стоимость жилья. Сейчас подобные дома с ремонтом и в ближайших посёлках стоят в разы дороже, чем присудили оценщики.

Договориться с властями «полюбовно» у женщины пока не получается. Теперь Динаре Залиловой приходится судиться с чиновниками.

По состоянию на текущую дату решение о принудительном изъятии вынесено в отношении пяти земельных участков. Исковые требования учреждения к восьми правообладателям рассматриваются в судах, в том числе и в отношении Залиловой Динары Ирековны. На данный момент производство дела приостановлено, судом назначена экспертиза об определении возмещения за имущество, подлежащее изъятию. Наталья Емельянова, главный специалист отдела сопровождения и соглашения отдела транспортной дирекции Республики Башкортостан