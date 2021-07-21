Мать-одиночка из Уфы судится с чиновниками из-за сноса дома для строительства дороги

Уфимка судится с чиновниками из-за строительства дороги. Расширение проезжей части приведет к сносу ее дома. Женщина недовольна оценкой своей недвижимости. Экспертизу провели в прошлом году, с тех пор цены на стройматериалы выросли в разы.
Этот коттедж в поселке Федоровка встал поперек дороги. По проекту здесь должны расширить проезжую часть, ведущую к Восточному выезду.
Динара Залилова воспитывает двоих детей. Без отца. Чтобы осуществить мечту и построить собственный дом, продала все. Даже единственную квартиру в городе. Набрала кредитов, влезла в долги. В семейное гнёздышко вложила душу и деньги. А теперь их дом планируют закатать в асфальт.
С момента экспертизы прошло уже больше года. Всё это время девушка собирала необходимые для оформления документы. Но в этом году значительно подскочили цены на строительные материалы. Теперь купить подобный дом за такую стоимость практически нереально, говорит Динара Залилова.
6,5 соток земли, 82 квадрата жилплощади. Компания, проводившая экспертизу, оценила дом и участок всего лишь в 3 миллиона 809 тысяч. Тогда как подобные коттеджи в этом же посёлке, по словам хозяйки дома, стоят порядка пяти миллионов. Ситуацию на рынке оценили и специалисты. В этом году из-за роста цен на стройматериалы взлетела и стоимость жилья. Сейчас подобные дома с ремонтом и в ближайших посёлках стоят в разы дороже, чем присудили оценщики.
Договориться с властями «полюбовно» у женщины пока не получается. Теперь Динаре Залиловой приходится судиться с чиновниками.
Стоимость новой экспертизы, которую назначил суд, тоже ударит по карману матери-одиночки. Но другого выхода нет, говорит Динара Залилова. Время поджимает. Расширить дорогу, ведущую к Восточному выезду, власти обещали до конца года.