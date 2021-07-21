В Башкирии ушел из жизни заслуженный деятель искусств Ахмет Якупов

Ушел из жизни наш коллега, заслуженный деятель искусств Башкортостана Ахмет Якупов. Он 38 лет проработал режиссером на ГУП ТРК «Башкортостан».

Карьеру на телевидении Ахмет Харрасович начал с постановки детских телеспектаклей, концертов и передач. Многие из них неоднократно транслировались на центральном телевидении. Также он сам принимал участие во многих телевизионных спектаклях как актер.

Фото №1 - В Башкирии ушел из жизни заслуженный деятель искусств Ахмет Якупов

Ахмет Якупов удостоен многих грамот и благодарностей Гостелерадио БАССР. Время и место прощания с покойным станет известно позднее.

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