Хлебозавод, школы и застройщики: в Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавируса

В республике продолжается массовая вакцинация сотрудников предприятий. Сегодня сразу несколько компаний организовали приезд бригад медиков. Работников прививали прямо на рабочем месте, а тем, кто получил второй компонент, выдали сертификаты.
Сначала проверка общего состояния, а затем – укол. Сотрудники одной из торговых сетей и уфимского хлебозавода прошли вакцинацию. Предприятию уже 15 лет. На нем работает большое количество сотрудников. Сегодня привились 30 человек. Однако больше половины из них получили уже второй компонент вакцины.
Руководство завода уверено, что при работе с большим количеством людей риск подхватить вирус и заразить других максимален. Сейчас в компании привито более 200 человек – это 60 процентов от общего числа работников.
Массовая вакцинация проходит и среди работников сферы образования. Во многих уфимских школах сотрудники привиты уже вторым компонентом, а количество вакцинированных достигает сорока процентов. Так, в учебных учреждениях регулярно проходит профилактика заболевания. В каждом кабинете – рециркуляторы, на входе – обработка рук антисептиком и, конечно, масочный режим на территории.
Сотрудники отмечают, что очень удобно для прохождения вакцинации не ходить далеко. Так, школьный завуч Наталья Иванцова узнала через Госуслуги, где поблизости с домом находится пункт иммунизации. А после прививки отпускная поездка оказалась не проблемой, ведь вакцина уже сделана.
Также вакцинацию на рабочем месте провел один из крупнейших застройщиков республики. Более 60 человек прошли иммунизацию «Спутником V». Между тем, только за прошлые сутки медики зафиксировали 6 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 706 человек.