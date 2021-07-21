Хлебозавод, школы и застройщики: в Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавируса

В республике продолжается массовая вакцинация сотрудников предприятий. Сегодня сразу несколько компаний организовали приезд бригад медиков. Работников прививали прямо на рабочем месте, а тем, кто получил второй компонент, выдали сертификаты.

Сначала проверка общего состояния, а затем – укол. Сотрудники одной из торговых сетей и уфимского хлебозавода прошли вакцинацию. Предприятию уже 15 лет. На нем работает большое количество сотрудников. Сегодня привились 30 человек. Однако больше половины из них получили уже второй компонент вакцины.

В отпуск собираемся, потому что без вакцины никуда не пускают, в основном для этого. Эдуард Валиев, сотрудник Хлебозавода №21 Башкирской торговой ассоциации

Руководство завода уверено, что при работе с большим количеством людей риск подхватить вирус и заразить других максимален. Сейчас в компании привито более 200 человек – это 60 процентов от общего числа работников.

Мы считаем, что вакцинация очень важна, особенно для нас. Потому что мы работаем ближе всего к людям, потребителям. Игорь Прозоров, руководитель Хлебозавода №21 Башкирской торговой ассоциации

Массовая вакцинация проходит и среди работников сферы образования. Во многих уфимских школах сотрудники привиты уже вторым компонентом, а количество вакцинированных достигает сорока процентов. Так, в учебных учреждениях регулярно проходит профилактика заболевания. В каждом кабинете – рециркуляторы, на входе – обработка рук антисептиком и, конечно, масочный режим на территории.

Для того чтобы предотвратить эту серьезную инфекцию, нужен комплекс мер и мероприятий, поэтому у нас в школе мы проводим агитацию и вдохновляем учителей для того, чтобы они прошли вакцинацию. Ирина Киекбаева, директор частного общеобразовательного учреждения «Центр образования "Новошкола"»

Сотрудники отмечают, что очень удобно для прохождения вакцинации не ходить далеко. Так, школьный завуч Наталья Иванцова узнала через Госуслуги, где поблизости с домом находится пункт иммунизации. А после прививки отпускная поездка оказалась не проблемой, ведь вакцина уже сделана.

Вакцинация прошла очень успешно, у меня не было никаких симптомов. Наталья Иванцова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе частного общеобразовательного учреждения «Центр образования "Новошкола"»