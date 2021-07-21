Авиановинки и подписание соглашений: Радий Хабиров посетил МАКС в Подмосковье

Радий Хабиров посетил международный авиасалон МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском. Глава Башкортостана осмотрел павильон, который представила республика, и побывал на выставках крупнейших госкорпораций, продукцию для которых в том числе производят башкирские предприятия. Сегодня было подписано несколько соглашений. Так, республика получит для своих нужд первый модернизированный вертолет Ка-32А, а также вертолет «Ансат».

Кумертауский вертолет Ка-32А как одна из новинок авиасалона – под пристальным вниманием посетителей. Ничего удивительного в том, что многие так и норовят зайти в салон или обновленную стеклянную кабину пилота. Вот и глава республики Радий Хабиров не упустил возможности посидеть за штурвалом.

Среди основных задач, которые способна выполнять винтокрылая машина в обновленной модификации, – перевозка грузов и поисковые работы. На авиасалоне было заключено соглашение о поставке вертолета для нужд Госкомитета по ЧС. Ожидается, что он будет задействован в том числе в тушении лесных пожаров.

Новая система пожаротушения СП-32 представляет собой бак вместимостью 4 тонны, разделённый на четыре отсека. Благодаря запатентованной системе створок с цифровым управлением их можно открывать попарно или поочерёдно, а также регулировать углы их открытия, тем самым увеличивая время сброса воды. Система позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить в неё до 400 л пеноагента. Кроме того, СП-32 имеет электрический обогрев, что впервые в мире позволяет использовать эту систему в зимних условиях при температуре до -20°C.

Это даст небольшую загрузку заводу, но покажет, на наш взгляд, другим регионам, что данная машина востребована для тушения пожаров, спасения людей, оказания медпомощи. Наша задача вместе с руководством республики, и Радий Фаритович это поддерживает, – загрузка предприятия. Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Вертолёты России»

На авиасалоне подписали и соглашение о передаче республике вертолета «Ансат», который станет вторым в парке санавиации.

Одна из главных целей – выполнение срочных санитарных заданий. Но данный вертолет может использоваться и для других авиационных работ. Дмитрий Торопов, генеральный директор авиакомпании «Русавиа»

Международный авиасалон МАКС в этом году для Башкортостана действительно особенный. Республика не только презентовала одну из новинок, но и впервые представила собственный стенд, объединивший сразу несколько предприятий. Причем часть затрат на организацию павильона компенсировали из федерального бюджета.

Нам удалось просубсидировать 30% федеральными средствами участие наших предприятий на МАКСе. Маргарита Болычёва, руководитель Госкомитета по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности по Республике Башкортостан

Радий Хабиров в ходе рабочего визита посетил все основные выставочные комплексы. В их числе, например, павильон «Технодинамики». В Башкортостане несколько предприятий относятся к этому концерну и производят различные агрегаты для военной и авиационной техники.

Наше предприятие разработало и серийно освоило производство компонентов системы пожаротушения вместо американской. Где-то со следующего года будет стоять российская система. Борис Дорфман, директор организации акционерное общество «Уфимское научно-производственное предприятие "Молния"»

Как отметил глава республики, практически нет такого самолёта или вертолета, где бы не присутствовали комплектующие из Башкортостана. Вот, например, павильон «Объединенной двигателестроительной корпорации», выставившей десятки образцов своей продукции. Многие выполнены на уфимском предприятии УМПО, которое входит в состав корпорации.

Они сегодня реализуются в широкой кооперации предприятий, и УМПО участвует примерно на 30-40% в комплектации всех наших новых двигателей. Александр Артюхов, директор АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

На МАКСе продемонстрировали в воздухе серийный образец самолётов пятого поколения Су-57, двигатель которого создавали в УМПО. Не исключено, что башкирским конструкторам выпадет возможность поучаствовать в создании новинки авиасалона – однодвигательного истребителя, премьерный показ которого состоялся именно здесь.

Мы заводим производство беспилотных летательных аппаратов, и на «Инвестчасе» мы этот вопрос рассмотрим. Мы хотим более плотно «оседлать» тему беспилотных летательных аппаратов. Это будущее в некотором смысле. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан