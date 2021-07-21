Волейболистки «Уфимочки-УГНТУ» вышли из отпуска и приступили к тренировкам

Команда готовится к матчам кубка России, который пройдет в сентябре. Этот коллектив стал чуть ли не единственным в республике, кому удалось сохранить основных игроков.

Главный тренер «Уфимочки-УГНТУ» Владислав Макаров на собственном примере показывает тонкости упражнений с мячом. Это одна из первых тренировок после продолжительных каникул – ​ в отпуск команда ушла еще в апреле. Сейчас игроки «Уфимочки» работают над общей физической подготовкой – это так называемый втягивающий цикл. Занятия проходят в разных секциях: одни отрабатывают взаимодействие в паре, другие находятся в прыжковой или беговой зонах.​

К сожалению, у нас в детских школах не везде правильно подготавливают команду мастеров, и приходится переучивать или учить заново. Владислав Макаров, главный тренер ВК «Уфимочка-УГНТУ»​

В этом году сборы команды проходят в Уфе. Пока спортсменки тренируются ​ на песке, здесь выше нагрузки. Но уже через неделю волейболистки перейдут в игровой зал на привычное для себя покрытие.​

Вполне отдохнули. Успели даже соскучиться. Втягивающие тренировки и все поддерживали свою физическую форму. Тяжеловато, но нормально. Евгения Столповская, капитан ВК «Уфимочка-УГНТУ»​

​В отличие от многих «Уфимочке» удалось сохранить костяк команды. Больше половины игроков основного состава остались в Уфе. А это значит, что коллективу ​ по силам решать задачи. В прошлом сезоне башкирский клуб занял пятое место в высшей лиге А – во втором по значимости дивизионе в стране. ​

​Только привыкает к вниманию телекамер. Арина Пайрамова ​–​ одна из новичков коллектива. Она, а также еще 4 волейболистки «Уфимочки-2» усилят в этом году главную женскую команду республики. Вернулась после декрета, пропустив один сезон, доигровщица Марина Харитонова.​

Хочется помочь команде попасть в призы и показать себя. Арина Пайрамова, игрок ВК «Уфимочка-УГНТУ»​