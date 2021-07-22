Компания МТС провела интернет в труднодоступную деревню Башкирии

В популярном туристическом месте республики впервые появился высокоскоростной интернет. Одна из компаний обеспечила связью четвертого поколения труднодоступную деревню Толпарово в Гафурийском районе.
Живописные берега, поросшие ельником, пещеры и многочисленные перекаты реки Зилим привлекают все большее туристов. А фотографии на фоне скалы Мамбет так популярны в социальных сетях. Однако воспользоваться интернетом в этом месте путешественники и жители не могли. Все изменилось этим летом.
Новые базовые станции LTE вблизи Толпарово Гафурийского района позволят многочисленным туристам и более 250 местным жителям пользоваться цифровыми сервисами.
Скоро интернет появится в других туристических локациях республики. Компания МТС не только расширяет сеть, но и улучшает качество услуг.