Компания МТС провела интернет в труднодоступную деревню Башкирии

Живописные берега, поросшие ельником, пещеры и многочисленные перекаты реки Зилим привлекают все большее туристов. А фотографии на фоне скалы Мамбет так популярны в социальных сетях. Однако воспользоваться интернетом в этом месте путешественники и жители не могли. Все изменилось этим летом.