В Башкирии женщина убила своего мужа и призналась в этом соседке

41-летняя жительница Караидельского района Башкирии зарезала своего 44-летнего супруга и призналась в убийстве соседке. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

Вопиющий случай произошел в минувший понедельник, 19 июля. Между супругами вспыхнул конфликт из-за того, что мужчина упрекал свою жену в употреблении спиртных напитков. В ходе скандала подозреваемая схватила нож и ударила им мужа в грудь. Несчастный скончался на месте трагедии.