Динар Гильмутдинов сделал третью прививку от коронавируса

Более полумиллиона жителей республики получили оба компонента вакцины от COVID-19. Ежедневно на площадке Конгресс-холла прививаются около 1,5 тысяч человек. Это самый крупный в Приволжье пункт вакцинации.

В очередях стоять не приходится: процедура проходит быстро. В Башкортостане работают 185 пунктов вакцинации. Они находятся не только в медучреждениях, но и в крупных торговых центрах. Вакцинировавшись в Конгресс-холле, можно выиграть путевку в санаторий. Конкурс продлится до 28 августа. После укола люди получают флаеры с уникальным кодом, который нужно зарегистрировать на сайте «Здоровая Уфа».