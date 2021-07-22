Динар Гильмутдинов сделал третью прививку от коронавируса

Более полумиллиона жителей республики получили оба компонента вакцины от COVID-19. Ежедневно на площадке Конгресс-холла прививаются около 1,5 тысяч человек. Это самый крупный в Приволжье пункт вакцинации.

В очередях стоять не приходится: процедура проходит быстро. В Башкортостане работают 185 пунктов вакцинации. Они находятся не только в медучреждениях, но и в крупных торговых центрах. Вакцинировавшись в Конгресс-холле, можно выиграть путевку в санаторий. Конкурс продлится до 28 августа. После укола люди получают флаеры с уникальным кодом, который нужно зарегистрировать на сайте «Здоровая Уфа».

В Конгресс-холле вакцинировался и бывший начальник ГИБДД республики. Это уже третья прививка – в октябре прошлого года Динар Гильмутдинов уже получил оба компонента вакцины.

Фото №1 - Динар Гильмутдинов сделал третью прививку от коронавируса

Я привился, и все мои родственники привились, в том числе и пожилая мама. И я всех призываю прививаться, не нужно бояться, читать желтую прессу. Нужно делать прививки, чтобы встречаться с близкими без страха заболеть или заразить друг друга.

Динар Гильмутдинов, экс-главный госавтоинспектор Республики Башкортостан, полковник полиции в отставке
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии