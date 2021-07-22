В Башкирии мужчина угрожал убийством продавцу

Как пояснил задержанный, он сам является пострадавшим - в районе 23 часов вечера его избили неизвестные парни возле этого магазина. Позвонив о произошедшем в правоохранительные органы и побывав в больнице, он не стал дожидаться, пока его обидчиков разыщут, и отправился на их поиски сам. Первым делом - в магазин, где, как он был убежден, должны были быть записи видеонаблюдения, или напавших на него парней мог знать продавец. Алкогольное опьянение мужчины усилило градус разговора — не получив положительного ответа ни на один вопрос, он достал нож и стал угрожать испуганному продавцу убийством.

пресс-служба Росгвардии Башкирии