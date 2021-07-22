В Уфе отремонтируют улицу Мингажева

Планируется обновление участка от улицы Чернышевского до 8 Марта. Ремонтируемые участки поквартально и временно будут перекрывать для движения транспорта.

Дорожники начнут ремонт Мингажева уже 23 июля. Завершить работы планируется к концу сентября. Рабочие в том числе обустроят тротуаров и проведут устройство бортовых камней.

Фото №1 - В Уфе отремонтируют улицу Мингажева

Напомним, до 1 сентября в Уфе откроют улицу Комсомольскую, которую начали ремонтировать в 2019 году. Об этом сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской мэрии Константин Паппе.

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