В Уфе отремонтируют улицу Мингажева

Планируется обновление участка от улицы Чернышевского до 8 Марта. Ремонтируемые участки поквартально и временно будут перекрывать для движения транспорта.

Дорожники начнут ремонт Мингажева уже 23 июля. Завершить работы планируется к концу сентября. Рабочие в том числе обустроят тротуаров и проведут устройство бортовых камней.