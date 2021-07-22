В Уфе малыша заперли в машине в 30-градусную жару

В Уфе полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине в 30-градусную жару. На помощь испуганному ребёнку и его маме отправились сотрудники Управления гражданской защиты.

Мама и её сын прогуливались по городу. Вскоре они вернулись к машине, женщина посадила малыша на детское кресло, закрыла дверь, но тут же поняла, что все двери в авто заблокированы. Всему виной — новая сигнализация.

Молодая мама не раздумывая вызвала спасателей, ведь столбик термометра в этот день показывал +30. Сотрудники ПСО аккуратно отжали одну из дверец авто, с помощью проволоки приподняли кнопку блокировки и открыли дверь. К счастью, медицинская помощь испуганному малышу не понадобилась.