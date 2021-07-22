Самолёт Ош-Уфа добирался до Башкирии не 3 часа, а 3 дня

Пассажирский лайнер, который следовал по рейсу Ош-Уфа, попал в многочисленные нештатные ситуации в пути. Вместо трёх часов самолёт добирался до пункта назначения три дня. Об этом сообщает Mash Batash.

Самолёт с 200 пассажирами вылетел из киргизского города Ош. Однако, пролетая в небе над Узбекистаном, лайнер получил сигнал с пожарного датчика. Сообщение оказалось ложным, но самолёту пришлось приземлиться в Ташкенте.

15 часов пассажиры ждали рейса на замену. При этом в заселении в гостиницу им отказали, так как ни у кого не было свежего ПЦР-теста. Вылетев во второй раз, самолёт из-за разбушевавшейся непогоды сел в Екатеринбурге.