В Башкирии золотодобытчики отказываются компенсировать ущерб природе

Золотодобытчики не собираются компенсировать ущерб башкирской природе. Арбитражный суд республики взыскал с московской компании «Таналык» 600 млн рублей за вред окружающей среде.

Организация добывает золотой песок в Баймакском районе открытым способом. Выйдя за пределы лицензионного участка, техника разрушила плодородный слой почвы на площади почти 5 га. Земли, на которых проводилась добыча, не были поставлены на кадастровый учет, сообщает газета «Коммерсант».