В Башкирии прогнозируют снижение цен на «борщевой набор»

Цены
на некоторые продукты питания из «борщевого набора» за последние две недели в
Башкортостане снизились до 50%. Об этом сообщили на совещании, которое провел
руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. Контроль за
сетями усилят.
Морковь
по 100 рублей за кг – это нонсенс, говорит уфимка Галина Киселева. Но
отказаться от овощей из «борщевого набора» не может. Дети и внуки просят
любимые блюда.
Правительству нужно
заняться этим вопросом, неужели у нас в России нет полей и колхозов, где бы
растили эти овощи, чтобы мы могли кормить семью и детей? Суп не сваришь, борщ
не сваришь без этих овощей.Галина Киселёва, покупатель
На
торговых рынках продавцы от комментариев отказываются. Торговые сети, наоборот,
охотнее объясняют, что произошло. По их словам, вина за оптовиками.
На самом деле
что-то аналогичное происходит каждый год. Когда заканчивается урожай, который
заложили на хранение, к весне наблюдается рост. Просто в этом году наложилась
пандемия. Наложились трудности с тем, что в прошлом году было сложно посадить,
поменьше урожай был, поэтому возник дефицит, и, соответственно, оптовики,
воспользовавшись ситуацией, просто подняли цены. Но мы видим, что подходит новый урожай, и
оптовики завозят его в республику.Игорь Прозоров учредитель торговой сети
Ситуацию
с ценами на продукты питания обсудили на совещании, которое провел руководитель
администрации главы Башкортостана Александр Сидякин. Он отметил, что «Единая
Россия» окажет поддержку в организации ярмарок, где жители республики смогут
приобрести овощи без посредников. Партия уже обратилась к надзорным и
контролирующим ведомствам с просьбой проверить рынок на предмет сговора,
картельных соглашений.
Сейчас подоспеют наши
овощи сезонные, и это позволит нам удержать ценовой коридор для картофеля,
моркови, капусты – так называемого «борщевого набора» – в ценовом диапазоне,
который существовал. Наша задача здесь – не допустить, чтобы эти продукты стоили
сильно дороже, чем их продают оптовики. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
По
данным Минторговли Башкортостана, за последние две недели цены на продукты из
«борщевого набора» снизились. По некоторым позициям – до 50%, но в среднем на
20%. Управление Федеральной антимонопольной службы по республике также держит
ситуацию на контроле.
У нас был
определенный дефицит, который повлиял на то, что овощи стали дороже. Ну и,
конечно, общемировые тенденции, мы видим удорожание продуктов питания. В том
числе это связано и с курсовой разницей. Но сейчас мы видим, что ситуация
выстраивается за последние две недели. Продукты к нам прибывают с юга, они
дешевеют, и мы уверены, что тенденция будет продолжаться. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
На данный момент
обращений поступает гораздо меньше. Связно это с тем, что цены на «борщевой
набор» пошли вниз. Будем надеяться, что тенденция продолжится. Обращений было
действительно больше гораздо в период на начало июня. Это было вызвано
различными обстоятельствами, и, естественно, мы это взяли на контроль.Андрей Хомяков, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан
Мониторинг
цен на продукты из «борщевого набора» продолжится, заявили на совещании.
Капуста, морковь, картофель и свекла должны быть по карману каждому жителю.