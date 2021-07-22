В Башкирии прогнозируют снижение цен на «борщевой набор»

У нас был определенный дефицит, который повлиял на то, что овощи стали дороже. Ну и, конечно, общемировые тенденции, мы видим удорожание продуктов питания. В том числе это связано и с курсовой разницей. Но сейчас мы видим, что ситуация выстраивается за последние две недели. Продукты к нам прибывают с юга, они дешевеют, и мы уверены, что тенденция будет продолжаться.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан