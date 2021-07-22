Ушла из жизни известная уфимская радиоведущая Юлия Березовская

Стало известно, что скоропостижно ушла из жизни известная уфимская радиоведущая. На 52 году жизни скончалась Юлия Березовская.

По сообщениям близких погибшей, Юлия отправилась в Самару в отпуск. Именно там оборвалась жизнь женщины. Сейчас семья Юлии решает вопрос о транспортировки тела в Уфу. Время и место похорон сообщат позднее.

Юлия Березовская начала свою карьеру ещё в 1996 году, став одной из самых первых радиоведущих «Европы плюс Уфа». Последние годы Юлия работала на радио «Ретро ФМ».