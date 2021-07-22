Россияне могут не ставить в паспорте отметку о браке и детях

Отметка о браке и детях теперь необязательная. Постановление об изменениях в правилах внесения данных в паспорт гражданина России подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Печать о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах будет только по желанию владельца документа. А вот штампы о месте жительства и воинской обязанности остались обязательными.