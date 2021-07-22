В Уфе произошла массовая авария: есть пострадавшие

Сегодня, 22 июля, утром произошла массовая авария. У дома №22 по улице Маршала Жукова столкнулись четыре машины. ГИБДД города сообщает о пострадавших.
По предварительной информации, 29-летний водитель «ВАЗ-2114» двигался в сторону улицы Сельской Богородской, но внезапно допустил столкновение со встречной «Лада Ларгус». От удара машина столкнулась с «Хёндай Крета» и припаркованным автобусом.
Помощь врачей понадобилась двум водителям. Их госпитализировали, а на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Уфы.