В Башкирии провели тяжёлую операцию девочке, на которую упала крыша

14-летняя девочка, которая пострадала после падения крыши в селе Бижбуляк, находится в тяжёлом состоянии. О состоянии подростка рассказал глава Бижбулякского района Артур Зарипов.
Напомним, 20 июля ураганный ветер снёс с местного торгового центра крышу. Части кровли упали на 14-летнюю девочку. Её в тяжёлом состоянии госпитализировали в районную больницу, а после доставили в медучреждение Уфы санавиацией.
Девочке провели сложную операцию на головном мозге. Сейчас состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое.