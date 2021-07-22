В Башкирии провели тяжёлую операцию девочке, на которую упала крыша

14-летняя девочка, которая пострадала после падения крыши в селе Бижбуляк, находится в тяжёлом состоянии. О состоянии подростка рассказал глава Бижбулякского района Артур Зарипов.

Напомним, 20 июля ураганный ветер снёс с местного торгового центра крышу. Части кровли упали на 14-летнюю девочку. Её в тяжёлом состоянии госпитализировали в районную больницу, а после доставили в медучреждение Уфы санавиацией.