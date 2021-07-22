МЧС Башкирии предупреждает о резком изменении погодных условий

МЧС Башкирии выступило с сообщением о резком изменении погодных условий. Со второй половины сегодняшнего дня в республике ожидается штормовой ветер и грозы.
Порывы ветра могут достигать 21-26 м/с. При таком ветре существует опасность срывов кровли с крыш домов, падения деревьев, рекламных щитов, баннеров и других плохо закреплённых конструкций.
Непогода сохранится и завтра, 23 июля. В Башкирии ожидаются грозы, ветра и похолодание. Синоптики сообщают, что последняя неделя месяца окажется холодной с температурой воздуха не выше +18°С.