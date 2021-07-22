МЧС Башкирии предупреждает о резком изменении погодных условий

МЧС Башкирии выступило с сообщением о резком изменении погодных условий. Со второй половины сегодняшнего дня в республике ожидается штормовой ветер и грозы.

Порывы ветра могут достигать 21-26 м/с. При таком ветре существует опасность срывов кровли с крыш домов, падения деревьев, рекламных щитов, баннеров и других плохо закреплённых конструкций.