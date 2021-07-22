В Уфе сделать прививку от коронавируса можно на железнодорожном вокзале

Сделать прививку от коронавируса теперь можно на столичном ж/д вокзале. Пункт вакцинации открыт для работников Куйбышевской железной дороги и пассажиров, которые уже сделали первый компонент. Временно он работает с 8 утра до 2 часов дня, но в скором времени перейдет на круглосуточный режим.

Прививку от COVID-19 Марина Воробьева делает впервые. Страха нет, девушка в своем выборе уверена. С ее слов, вакцинироваться на рабочем месте даже спокойнее. Прививочный пункт в РЖД начал работу с 12 июля.

Я решила сделать вакцину, чтобы обезопасить себя и своих близких. Мы постоянно общаемся с людьми, это тоже опасно. Марина Воробьёва, дежурный по залу Куйбышевской дирекции железнодорожных вокзалов Республики Башкортостан

На предприятии привились уже 50 процентов от числа всех сотрудников. Сделать вакцину можно с 8 утра до 2 часов дня, но в скором времени пункт будет работать круглосуточно. Кроме сотрудников, привиться могут и пассажиры, но только те, которые уже ввели первый компонент.

Опять же таки для удобства граждан, они могут выйти из поезда и сделать вакцину, а потом дальше отправиться в путешествие и по своим делам. У нас пока было два таких пациента, которые очень обрадовались предоставленной услуге. Анна Егорова, заместитель главного врача по поликлиническому разделу «РЖД-медицина»

На предприятии Башсельхозтехники вакцинацию сделали уже 129 человек. Здесь прививочный пункт появился полгода назад, с каждым днем желающих сделать вакцину становится больше. Наиля Сулейманова пришла за вторым компонентом – первый она перенесла хорошо, без осложнений.

Заболевающих много, сама перенесла коронавирус, очень тяжело перенесла. И вот решила сделать вакцину и другим показать пример. И у меня сын – медик, он знает, что делать надо. Наиля Сулейманова, начальник отдела кадров предприятия «Башсельхозтехника»