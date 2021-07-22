В Уфе сделать прививку от коронавируса можно на железнодорожном вокзале

Сделать прививку от коронавируса теперь можно на столичном ж/д вокзале. Пункт вакцинации открыт для работников Куйбышевской железной дороги и пассажиров, которые уже сделали первый компонент. Временно он работает с 8 утра до 2 часов дня, но в скором времени перейдет на круглосуточный режим.
Прививку от COVID-19 Марина Воробьева делает впервые. Страха нет, девушка в своем выборе уверена. С ее слов, вакцинироваться на рабочем месте даже спокойнее. Прививочный пункт в РЖД начал работу с 12 июля.
На предприятии привились уже 50 процентов от числа всех сотрудников. Сделать вакцину можно с 8 утра до 2 часов дня, но в скором времени пункт будет работать круглосуточно. Кроме сотрудников, привиться могут и пассажиры, но только те, которые уже ввели первый компонент.
На предприятии Башсельхозтехники вакцинацию сделали уже 129 человек. Здесь прививочный пункт появился полгода назад, с каждым днем желающих сделать вакцину становится больше. Наиля Сулейманова пришла за вторым компонентом – первый она перенесла хорошо, без осложнений.
На сегодняшний день в республике полностью привились более 530 тысяч жителей. В регион поступило еще около одного миллиона доз вакцины. Получить ее можно в медучреждении по месту жительства либо в любом другом пункте, а таких в республике 185.