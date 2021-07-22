В Уфе двое полицейских подкидывали наркотики горожанам

В Уфе двое полицейских стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и сбыте наркотиков.

Фото №1 - В Уфе двое полицейских подкидывали наркотики горожанам

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, молодые полицейские решили искусственно завысить показатель своей работы, чтобы продвинуться по службе. Для этого они задержали уфимку по подозрению в хранении наркотиков. Однако женщина не была причастна к преступлению. Полицейские угрозами потребовали от неё положить пакетик с запрещёнными веществами в сумку, которую будут досматривать в присутствии понятых. При этом им удалось провернуть хитрость – на женщину завели уголовное дело.

Сотрудники управления ФСБ России выявили преступный факт. Началось расследование произошедшего. Выясняется причастность полицейских к другим подобным фактам.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также проверку на причастность иных лиц к их совершению. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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