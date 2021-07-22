В Уфе двое полицейских подкидывали наркотики горожанам

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, молодые полицейские решили искусственно завысить показатель своей работы, чтобы продвинуться по службе. Для этого они задержали уфимку по подозрению в хранении наркотиков. Однако женщина не была причастна к преступлению. Полицейские угрозами потребовали от неё положить пакетик с запрещёнными веществами в сумку, которую будут досматривать в присутствии понятых. При этом им удалось провернуть хитрость – на женщину завели уголовное дело.