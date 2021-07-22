В Башкирии открыли для экскурсий старинную водонапорную башню

Водонапорную башню в Белорецке впервые открыли для экскурсий. Памятник промышленной архитектуры построили в 1916 году. Объект в разные годы использовали для обеспечения водой верхнего селения, а также как пожарную часть.

8 чудес Белорецка увидеть теперь может каждый. Смотровую площадку водонапорной башни открыли для посещения. Отныне это место для экскурсий. Готовились месяц. Отремонтировали полы, навели порядок.

Давно хотели попасть внутрь, она стояла закрытая. Кроме того, это интересно для современных детей, которые привыкли, что вода всегда дома, будто бы так и было. А это мощное сооружение создали столько лет назад. Анастасия, Валерия и Елена Егоровы

Посетителям рассказывают не только об истории водонапорной башни, но и о технике безопасности. Экскурсия длится несколько минут, и она явно не для трусливых. Посетителям до 14 лет подъем на башню запрещен, от 14 до 18 лет – в сопровождении родителей. Исключение сделали только в день открытия.

В прошлом веке времени на испуг не было. Водонапорная башня использовалась не только по прямому назначению для доставки воды жителям верхнего селения Белорецка, но и как пожарная часть. Спасатели дежурили на смотровой площадке.

Есть версия, что в 70-х годах башню пытались снести. Жители рассказывают, что строители попросту не сумели этого сделать.