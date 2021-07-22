Борцы из Башкортостана тренируются на сборах в Алуште

Последняя неделя сборов. Российская команда по греко-римской борьбе до 21 года в эти дни находится в Алуште. Спортсмены готовятся к участию в первенстве мира, которое пройдет в августе в Уфе.

На сборах тренируются представители Башкортостана: это братья Адлан и Алан Амриевы, Саид-Хусейн Бакаев и Эрик Шамилов. Трое из них выступали на Спартакиаде молодежи России в Уфе и считаются кандидатами на участие в мировом первенстве. Эрик Шамилов – в резервном составе сборной. Также с ними находится старший тренер юниорской команды Геннадий Сырцев.