Спортсмены из Башкирии выступят на Олимпиаде в Токио

23 июля в Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры. Это мировое событие ждут не только любители спорта, но и просто заинтересованные зрители. В состав сборной команды России входят пять спортсменов из Башкирии. Каждый имеет выдающиеся достижения и успехи в своём виде спорта.
Аделина Загидуллина (28 лет) Фехтование
Двукратная чемпионка мира (2016, 2019) и Европы (тоже 2016, 2019) в командном первенстве, победитель и бронзовый призер I Европейских игр. Заслуженный мастер спорта России. Первый тренер - Шагаева Ольга Михайловна. Аделина отобралась на Олимпийские игры, планово пройдя все этапы отборы.
Когда болеть (здесь и далее время - уфимское):
25 июля, воскресенье: 05:00 ч., 05:55 ч. 09:35 ч. 11.25 ч. (Фехтование. Женщины. Рапира. Личный турнир)
29 июля, четверг: 06:50 ч., 08:35 ч., 09:55 ч., 14:30 ч. (Фехтование. Женщины. Рапира. Командный турнир)
Тимур Сафин (28 лет) Фехтование
Воспитанник уфимского СДЮСШОР № 19 и республиканской школы-интерната спортивного профиля № 5. В 2014 году закончил Башкирский институт физической культуры. Трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр. На олимпиаде-2016 в Рио де Жанейро взял «золото» в командных соревнованиях в рапире и «бронзу» в личных соревнованиях.
По стечению обстоятельств пропустил один из отборочных этапов в Катаре, но вырвал путевку на Олимпиаду в Токио на дополнительном отборе в рамках сборной команды РФ.
Когда болеть:
1 августа, воскресенье: 06:45 ч., 09:40 ч., 14:30 ч.,15:50 ч. (Фехтование. Мужчины. Рапира. Командный турнир).
Алсу Миназова Гребной слалом
Уроженка села Илишево Илишевского района Башкирии. Гребным слаломом начала заниматься в мае 2011 года, воспитанница республиканской школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Первые тренеры – Егорова Валентина Петровна и Волков Николай Сергеевич.
Выступает за Башкортостан и за Москву. Алсу отобралась на Олимпиаду еще в 2019 году на чемпионате мира в классе «Каяк женский». Выступает в двух дисциплинах – каяк и каноэ.
- 5-8 лет назад я и мечтать не могла об Олимпийских играх, это казалось чем-то недостижимым! Конечно это упорный труд, тренировки 24/7, мои тренеры и люди, которые помогали, работали со мной и продолжают это делать сейчас, - рассказала она в интервью сайту «Каякер.ру»
Когда болеть:
25 июля, воскресенье. 17.50-21.05 квалификация каяк женский,
27 июля, вторник. 17.00-19.12 - полуфинал, с 16.34-16.52 - финал каяк;
28 июля, среда. 15.50- 18.55 квалификация каноэ,
29 июля, четверг. 17-17.54 полуфинал; 20.14-20.32 - финал каноэ
Александр Сергеев Гребля на байдарках и каноэ
Уроженец Тверской области, представляет Республику Башкортостан с 2013 года, многократный чемпион и призер первенств, чемпионатов Европы и мира. Стабильно представляет Россию в нашей лучшей байдарке четверке, в составе которой будет выступать на Олимпиаде.
Родился и вырос в одной из самых спортивных семей Тверской области. Практически все так или иначе связаны с греблей на байдарках и каноэ.
Как пишет издание «Твериспорт», его дед – заслуженный тренер СССР и России Александр Алексеевич Сергеев подготовил к летним Играм-1988 легендарного российского байдарочника Виктора Денисова, но сам в олимпийский Сеул не поехал, а его воспитанник завоевал две серебряные медали в двойке и четверке. А Анастасия Сергеева (в замужестве Харитонова), которая почти десятилетие была одним из лидеров российской байдарки, - родная тетя Александра.
Когда болеть:
3 августа, вторник: 7.37, 7.54, 8.21, 8.47 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 1000 м. Каноэ-двойка, байдарка-одиночка
5 августа, четверг: 7.27, 7.43, 8.08, 8.34 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 200 м. Байдарка-одиночка. 1000 м. Байдарка-двойка.
7 августа, суббота: 7.22, 7.39, 8.00, 8.19 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 1000 м. Каноэ-одиночка. 500 м. Байдарка-четвёрка.
Варвара Баранова Гребля на байдарках и каноэ
Уроженка Ульяновской области, представляет Республику Башкортостан с 2012 года. Ее приняли по рекомендации тренера Константина Худык, который также переехал с Ульяновской области и стал тренером у нас в республике.
- У меня жесткий характер. Я ответственная и гиперактивная. Но при всём этом я сентиментальная, иной раз даже до состояния мямли. Вроде сильная и жесткая, но порой сама себя ловлю на мысли: почему здесь-то я слабину дала, ну что такое? – рассказывала она о себе
Когда болеть:
3 августа, вторник: 7.37, 7.54, 8.21, 8.47 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. 200 м. Байдарка-одиночка. 500 м. Байдарка-двойка.
5 августа, четверг: 7.27, 7.43, 8.08, 8.34 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. 200 м. Каноэ-одиночка. 500 м. Байдарка-одиночка
7 августа, суббота: 7.22, 7.39, 8.00, 8.19 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. 500 м. Каноэ-двойка, байдарка-четвёрка.
Фото: s-cdn.sportbox.ru