Спортсмены из Башкирии выступят на Олимпиаде в Токио

- У меня жесткий характер. Я ответственная и гиперактивная. Но при всём этом я сентиментальная, иной раз даже до состояния мямли. Вроде сильная и жесткая, но порой сама себя ловлю на мысли: почему здесь-то я слабину дала, ну что такое? – рассказывала она о себе