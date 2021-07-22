В Башкирии ураганный ветер сорвал крыши домов

Сегодня, 22 июля, в Башкирии зафиксирован ураганный ветер. МЧС республики сообщает о шквалистом ветре с порывами до 24 м/с.

Спасатели сообщают также о первых последствиях стихии. Так, в Стерлибашевском районе в деревне Нижний Аллагуват с крыши школы по улице Центральной сорвало кровлю на площади 130 кв.м.

В деревне Давлеканово повреждены крыши трёх частных домов. В населенных пунктах Культура и Месели также сорвало крыши с домов. А в Уфе рассказали, как минимум, о 32 случаях падения деревьев.